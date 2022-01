L'hôpital Cho Rây reçoit l'Ordre de l'Indépendance de première classe. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 14 janvier à Hô Chi Minh-Ville, l'hôpital Cho Rây a organisé solennellement une cérémonie pour recevoir l'Ordre de l'Indépendance de première classe de l'État ainsi que le drapeau d'émulation du gouvernement.



S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Truong Son, vice-ministre de la Santé, a apprécié les efforts, le dévouement et les réalisations du personnel de l'hôpital Cho Rây en 2021, malgré les difficultés de l'épidémie.



Il a partagé : "Nous avons eu une année difficile avec de nombreuses expériences inoubliables pour le secteur de la santé. J’apprécie hautement la qualité des ressources humaines de Cho Rây, dont les nombreux efforts conjoints pour soutenir les localités dans la lutte contre le COVID-19… J'espère toujours qu'avec la solidarité et le consensus de sa direction et de son personnel, l'hôpital Cho Rây obtiendra de nombreuses nouvelles réalisations, s'adaptera en toute sécurité et surmontera les difficultés causées par la crise sanitaire".



Fruit de ses efforts inlassables ces dernières années, l'hôpital Cho Rây a été honoré de recevoir l'Ordre de l'Indépendance de première classe par le chef de l’État, ainsi que le drapeau d’émulation du gouvernement.



À cette occasion, l'Ordre du Travail de deuxième classe a été attribué à cinq individus de l'hôpital, celui de troisième classe à neuf collectifs et ciq individus, le satisfecit du Premier ministre à 26 individus, le titre de l'Émulation au niveau ministériel à 39 agents.



De plus, deux individus de l'hôpital ont reçu le titre de "Médecin du Peuple", et 47 celui d'"Excellent Docteur".

Les satisfecit sont décernés aux individus et collectifs de l'hôpital Cho Rây. Photo : VNA



À côté des remerciements envers l’État et le ministère de Santé, Nguyên Tri Thuc, directeur de l'



La JICA et Cho Rây, symbole de la coopération médicale



Le même jour, le Bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam a organisé une cérémonie de remise du satisfecit du président de la JICA en 2021 à l'hôpital Cho Rây pour ses contributions dans la lutte contre le COVID-19.



Ce satisfecit est décerné à des individus et à des collectifs aux contributions exceptionnelles dans la formation des ressources humaines et le développement socio-économique dans les pays en développement pour les projets de coopération internationale. En 2021, 48 personnes et organisations dans le monde se sont vu attribuer ce satisfecit, et l'hôpital Cho Rây est la seule unité médicale au Vietnam à l'avoir reçu.



Lors de la cérémonie de remise, le représentant en chef de la JICA au Vietnam, Shimizu Akira, a vivement remercié le conseil d'administration et le personnel médical de l'hôpital Cho Rây pour leur coordination toujours étroite dans les projets de coopération avec la JICA, affirmant que celle-ci, avec sa vision de "Connecter le monde par la confiance", a toujours fait confiance en l'hôpital.



Nguyên Tri Thuc, directeur de Cho Rây, a exprimé sa fierté de voir les activités de son hôpital reconnues par la JICA. Il l'a remercié d'avoir fourni à l'hôpital Cho Rây deux lots d'équipements d'urgence pour la période 2020-2021, dont une contribution significative à la prévention de l'épidémie. Il a souhaité que les liens bilatéraux continuent à se développer pour devenir un symbole de la coopération durable entre le Vietnam et le Japon. -CVN/VNA

