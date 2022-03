Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le concours d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville I-Star 2022 a été officiellement ouvert mercredi 16 mars aux soumissions jusqu’au 31 août.

Cérémonie de remise des prix I-Star 2021. Photo diffusée par la VNA

Selon le Département municipal des sciences et des technologies, le concours annuel vise à construire un écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation durable pour créer des percées au service du développement de la mégapole économique du Sud.

A travers ses quatre éditions, le concours a reçu plus de 1.000 candidatures pour ses catégories d’entreprises innovantes exceptionnelles ; de solutions innovantes exceptionnelles ; de travaux de communication exceptionnels ; et de contributeurs de l’écosystème d’entrepreneuriat et d’innovation.

Selon Nguyên Viêt Dung, directeur du département et chef du comité d’organisation du concours de 2022, malgré les impacts du Covid-19, l’écosystème local s’est fortement développé.

Le montant de capital-risque attiré par les start-up locales a jusqu’à présent dépassé 1,1 milliard de dollars, la ville ayant gagné 46 places pour figurer l’an dernier dans le groupe des 200 premières villes entrepreneuriales du monde.

Vue aérienne de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

La ville entrepreneuriale est définie comme «une ville dynamique qui s’efforce de mobiliser les ressources sur le plan social, politique et économique à l’intérieur d’un cadre institutionnel cohérent, au service d’une stratégie clairement définie de développement économique et social – et de mobiliser un appui durable en faveur de cette stratégie».

Nguyên Viêt Dung a déclaré que le comité d’organisation s’attendait à ce que l’édition 2022 reçoive des soumissions qui aident à aborder une série de questions, notamment concernant la construction d’infrastructures numériques, la réforme administrative et la gestion urbaine, ainsi que les soins de santé et l’éducation intelligents.

Les candidatures seront évaluées sur la base des votes de la communauté lors du tour préliminaire, puis à la fois par le vote et les résultats du jury lors du tour final. – VNA