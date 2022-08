Can Gio est une destination touristique attrayante. Photo: vntrip.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ces derniers temps, Ho Chi Minh-Ville a introduit la culture locale dans ses activités touristiques et considère cela comme l'une des stratégies pour promouvoir le tourisme de la ville. De nombreux districts et arrondissements lancent constamment de nouveaux produits pour stimuler le marché du tourisme de la ville.

Récemment, le Comité populaire de l’arrondissement 5 de Ho Chi Minh-Ville a inauguré le programme "Aller à Cho Lon pour regarder la danse du lion". Ce programme se déroule les samedi et dimanche de la deuxième semaine de chaque mois à la place Garden Mall du 12e quartier.

Le voyage "Tan Phu - partir pour se souvenir" mis en place par le Comité populaire de l’arrondissement de Tan Phu, de Ho Chi Minh-Ville est aussi devenu l'une des destinations de la découverte de la culture locale. Les visiteurs ont l’occasion de visiter le tunnel de Phu Tho Hoa, la maison communale de Tan Thoi, la pagode Phap Van aux nombreux records nationaux…

Des touristes à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Selon la plate-forme Agoda, le voyage intérieur reste le choix préféré des Vietnamiens. L'été est toujours idéal pour les réunions de famille de sorte que les deux grandes villes, Ho Chi Minh-Ville et Hanoï, occupent respectivement la première et la troisième place des destinations estivales, devant les localités côtières.

Ho Chi Minh-Ville compte plus de 10 produits touristiques locaux qui s’inscrivent dans le programme "chaque arrondissement, chaque district a son propre produit", lancé par le Service municipal du tourisme début 2022. On peut citer le produit touristique "Sur le quai, sous le bateau" de l’arrondissement 8 ; "Cu Chi, terre de paix et d’amitié" du district de Cu Chi ; «Ecouter la forêt souffler » du district de Can Gio ; "Du vieux Saigon à Ho Chi Minh-Ville d’aujourd’hui" pour explorer le centre-ville ; "Thu Duc, la ville au bord de la rivière verte"...

Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, l'une des stratégies du secteur touristique vise à faire de la ville une destination attrayante en termes de culture, d’histoire, de gastronomie. -VNA