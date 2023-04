Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La police de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a fait savoir le 12 avril qu’elle a inauguré un champ de tir électronique en utilisant une aide non remboursable du gouvernement sud-coréen.

Les délégués s’exercent au simulateur de tir, à Hô Chi Minh-Ville, le 12 avril. Photo : Police populaire



Depuis le début de l’année dernière, la Police de Busan a envoyé des délégations de travail à Hô Chi Minh-Ville pour étudier, concevoir et installer le champ de tir électronique qui représente un investissement total de 657 millions de wons (près de 500.000 dollars).Le général de brigade Lê Hông Nam, directeur de la Police de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que cet ouvrage démontre la détermination et les grands efforts de la police des deux villes, ainsi que le soutien enthousiaste du Département des affaires extérieures du ministère de la Sécurité publique et le Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville.Il a souligné l’importance de l’inauguration du champ de tir électronique, affirmant qu’il marque les 30 ans de relations diplomatiques Vietnam-République de Corée, et montre la coopération substantielle et la bonne amitié entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et l’Agence nationale de la police sud-coréenne en général, entre la Police de Hô Chi Minh-Ville et celle de Busan en particulier. – VNA