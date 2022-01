Un carrefour à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville (Sud) vient de publier son programme de relance et de développement socio-économique de la ville pour la période 2022-2025.

Ce programme s’effectue en deux phases, la première étant axée sur la relance d’ici à la fin de cette année avec le rétablissement progressif des activités socio-économiques associées à une adaptation sûre et flexible et à un contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19 et l’actualisation du scénario de croissance.

La deuxième phase porte sur le développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville 2023 à 2025, avec l’accent mis sur le contrôle efficace continu de l’épidémie, la promotion de ses atouts en tant que centre économique, financier, commercial, logistique, touristique, scientifique et technologique.

Le gratte-ciel Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Pour mettre en œuvre son programme, la mégapole du Sud a décidé d’utiliser efficacement les ressources clés et de mettre en place des politiques supplémentaires pour faciliter l’actionnarisation et le désinvestissement des entreprises publiques, et la restructuration des entreprises vers l’automatisation et l’innovation.

Bien que touchée par la crise du nouveau coronavirus, l’économie de Hô Chi Minh-Ville enregistre toujours des points positifs et maintient un taux de croissance stable, grâce à la direction et au soutien du gouvernement, ainsi qu’aux efforts et à la détermination des autorités comme de la population locales. –VNA