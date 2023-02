Cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a célébré vendredi le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (26 février 1973).



Lors de la cérémonie de célébration, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, s’est déclaré convaincu que le développement dynamique des relations entre Ho Chi Minh-Ville et l'Australie contribuerait positivement au développement durable des relations Vietnam -Australie dans les temps à venir.



Présent à l’événement, l’ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, a souligné qu'au cours des cinq dernières décennies, l'Australie et le Vietnam avaient édifié une amitié et un partenariat spéciaux, sur la base de la confiance mutuelle.

L’ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski. Photo: VNA

Il a estimé que, sur la base des liens étroits entre les deux gouvernements et les deux peuples, les relations Australie-Vietnam se développeraient de plus en plus.



Les deux pays connaîtront des réalisations dans des domaines tels que l'innovation et la réponse au changement climatique, l’éducation et la formation, la coopération stratégique, la défense et la sécurité. Dans le même temps, Hô Chi Minh-Ville continuera de jouer un rôle clé dans le renforcement et l'approfondissement des relations entre les deux pays, a-t-il ajouté.-VNA