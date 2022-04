Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hô Hai, et une délégation des autorités locales ont visité le consulat général du Laos dans la ville mardi 12 avril à l’occasion du Boun Pimay, la fête traditionnelle du Nouvel An au Laos.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hô Hai et la consule générale du Laos, Phimpha Keomixay, le 12 avril. Photo : VNA

En adressant ses salutations au nom des dirigeants et de la population municipaux, le responsable a remercié le consulat général du Laos, le gouvernement et la population du Laos pour leur soutien à la ville lors de l’épidémie de Covid-19 l’année dernière.

Félicitant le gouvernement et le peuple lao qui ont surmonté les difficultés liées à l’épidémie et enregistré les réalisations socio-économiques et la croissance nationale, il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville est toujours prête à renforcer son amitié et sa coopération multiforme, en particulier dans le domaine économique, avec le Laos.

Le responsable a noté qu’une attention particulière est accordée aux échanges et à la collaboration entre les jeunes vietnamiens et lao pour préserver et promouvoir les bonnes traditions entre les deux nations.

La consule générale du Laos, Phimpha Keomixay, a profité de l’occasion pour remercier le Vietnam pour son aide pour la construction et le développement nationaux du Laos, en particulier le soutien de Hô Chi Minh-Ville pour sa réponse au Covid-19 et pour la communauté lao de la ville lors de la dernière vague d’infections.

Souhaitant un soutien accru des autorités locales pour le consulat général, la diplomate a souligné que le gouvernement, le peuple et les localités du Laos sont disposés à œuvrer avec la ville pour renforcer leurs échanges de délégations et leur coopération économique.

Le Boun Pimay est la plus grande fête traditionnelle au Laos qui se déroule chaque année au mois d’avril dans une allégresse générale au cours de laquelle les gens font des offrandes et des bénédictions dans les temples bouddhistes. Aux coutumes du Nouvel An se superposent des rituels qui transforment souvent cette occasion en réjouissances et en moments de plaisir et de découverte. – VNA