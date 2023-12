Cérémonie de signature du programme de coopération intégrale pour la période 2023-2027 entre Ho Chi Minh-Ville et Vietnam Airlines. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 4 décembre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et Vietnam Airlines ont organisé une cérémonie de signature d'un programme de coopération intégrale pour la période 2023-2027.



Selon ce programme, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et Vietnam Airlines coopéreront dans la promotion de l’investissement, du commerce, du tourisme et de l'aviation. Ils collaboreront également pour rechercher et créer des produits et itinéraires touristiques, organiser des événements éducatifs, culturels, sportifs et touristiques...



Selon Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, Hô Chi Minh-Ville est une destination très importante, avec environ 60 % du total des vols de Vietnam Airlines desservant cette localité.-VNA