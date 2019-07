La présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Le (gauche) et la présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou. Photo: Internet



Vientiane (VNA) – La présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Le, en visite de travail au Laos, a eu le 25 juillet un entretien avec le président du Conseil populaire de Vientiane, Anuphap Tounalom.

Ce dernier a suggéré aux deux conseils populaires d’intensifier leur partage d’expériences et leur collaboration dans tous les domaines, notamment dans l’organisation des séminaires, la formation de cadres, le développement de ressources humaines.

Il a également demandé aux deux parties de continuer leurs discussions pour signer dans les meilleurs délais un protocole d’accord de coopération pour les prochaines années.

Félicitant les acquis socioéconomiques obtenues par Vientiane ces dernières années, Nguyen Thi Le a affirmé que Ho Chi Minh-Ville ferait tous les possibles pour rendre plus efficace et plus profonde la coopération bilatérale, contribuant au développement des relations Vietnam –Laos.

Auparavant, la délégation du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville a été reçue par la présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou et Sinlavong Khutphaythun, secrétaire du Comité municipal du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et maire de Vientiane.

Ils ont demandé aux responsables de la mégapole du Sud d’intensifier le partage d’expériences avec des conseils populaires locaux du Laus, notamment dans l’application de politiques de gestion foncière.

La délégation de Ho Chi Minh-Ville a également visité l’ambassade du Vietnam au Laos avant d’aller fleurir le Mémorial des soldats inconnus à Vientiane. Elle a également rendu visite et offert des dons aux élèves de l’école d’amitié Vientiane-Ho Chi Minh-Ville. Elle s’est également rendue dans la ville de Champasak. -VNA