Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nguyen Thien Nhan, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, s'est entretenu le 15 juin à la ville avec le gouverneur de Vientiane, Sinlavong Khoutphaythoune, pour accélérer la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux villes en 2017.

Il a demandé aux deux villes de se fixer des objectifs et de s'orienter vers l’édification des relations de coopération plus étroite, en particulier dans le secteur économique.

Sinlavong Khoutphaythoune, pour sa part, a remercié les dirigeants de la ville pour avoir créé des conditions favorables au partage d’expériences entre les deux parties, notamment dans le développement socio-économique local.

Il a estimé que sa visite visait à rechercher une collaboration dans de nombreux domaines, créant ainsi une force pour le développement des deux villes.

Les deux parties ont convenu de faciliter les visites à tous niveaux, de promouvoir les investissements et de renforcer les activités de coopération commune dans l'agriculture et le développement rural, dont l'élevage et la transformation de la viande bovine.

Ils ont promis de partager des expériences dans des domaines d’intérêt commun et de favoriser la coopération entre l’arrondissement No5 de Ho Chi Minh-Ville et celui de Sikhottabong à Vientiane.-VNA