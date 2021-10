Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Duong Anh Duc s’est entretenu en ligne mardi 19 octobre avec la vice-maire de Shanghai Zong Ming sur les orientations pour promouvoir la coopération entre les deux villes dans les temps à venir.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Duong Anh Duc lors de son entretien virtuel avec la vice-maire de Shanghai Zong Ming. Photo : VNA

Selon Duong Anh Duc, les deux villes ont déployé de nombreux programmes d’échange et de coopération, y compris la formation des fonctionnaires de Hô Chi Minh-Ville de 2017 à 2019 à Shanghai.

Hô Chi Minh-Ville espère que les deux villes continueront à organiser de telles formations, axées notamment sur les centres financiers, les villes intelligentes, l’innovation et la créativité, a-t-il dit.

Vue aérienne de la ville de Thu Duc. Photo: hanoimoi.com.vn

Depuis l’établissement de leurs relations d’amitié et de coopération, les deux villes ont mis en œuvre de nombreux programmes d’échanges et de coopération économiques et culturels fructueux, a déclaré Zong Ming, indiquant que Shanghai souhaite toujours renforcer ses liens avec Hô Chi Minh-Ville.

Elle a fait savoir que Shanghai est prête à partager ses expériences et coopérer avec Hô Chi Minh-Ville dans tous les domaines auxquels s’intéressent Hô Chi Minh-Ville et la ville de Thu Duc, notamment la transformation numérique, la coopération commerciale, économique et financière. – VNA