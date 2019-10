Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville , Nguyen Thanh Phong, et la consule générale d'Allemagne à Ho Chi Minh-Ville, Mme Josefine Wallat . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a reçu lundi 30 septembre la consule générale d'Allemagne à Ho Chi Minh-Ville, Mme Josefine Wallat.

Lors de la réception, Nguyen Thanh Phong s’est déclaré ravi de constater le développement des relations de coopération dans de nombreux domaines entre le Vietnam et l'Allemagne ces dernières années.

Actuellement, l'Allemagne se classe 13ème sur la liste des 106 pays et territoires investissant dans la mégapole du Sud, avec 151 projets d'un montant total estimé à 286 millions de dollars. En 2018, les échanges bilatéraux ont atteint 2 milliards de dollars ; et au cours des sept premiers mois 2019, 450 millions de dollars.

Selon Nguyen Thanh Phong, Ho Chi Minh-Ville se concentre sur le développement des infrastructures, l'énergie, la croissance verte, etc..., et vise à devenir un centre financier de la région. Il a déclaré espérer que Mme Josefine Wallat fera appel et guidera les entreprises allemandes à investir dans ces domaines.

Le chef de Ho Chi Minh-Ville s'est engagé à créer des conditions favorables permettant aux entreprises et au consulat général d'Allemagne d'opérer efficacement dans la ville.

Selon Mme Josefine Wallat, la technologie, l’énergie, la croissance verte et l’éducation sont des domaines qui intéressent l’Allemagne. L’année prochaine, l’Allemagne et le Vietnam célébreront les 45 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Elle a estimé que cette célébration serait le moteur d'un développement renforcé de la coopération future entre les deux pays. –VNA