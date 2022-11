Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a une forte demande d'investissements, de technologies agricoles de haute technologie, de fermes intelligentes pour le développement durable, tandis que la République de Corée est l'un des partenaires avec des avantages et une expérience de coopération dans ce domaine, ont déclaré des experts lors d'une série de séminaires dans le cadre de la semaine commerciale Vietnam-République de Corée lancée le 31 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Les entreprises de Ho Chi Minh-Ville et sud-coréenne se rencontrent lors de la semaine commerciale Vietnam-République de Corée. Photo: VNA

Dinh Minh Hiep, directeur du service municipal de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que la proportion de la valeur de la production agricole appliquant la haute technologie représente actuellement environ 48% du total de la ville.

Cependant, le secteur local n'a pas encore de fermes intelligentes, principalement en raison de leur coût élevé et de l'exigence d'une main-d'œuvre de haute qualité, a-t-il ajouté.

Nguyen Thanh Hien, directeur adjoint du conseil d'administration du parc agricole de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la métropole du Sud doit tirer parti de la coopération avec des partenaires dotés d'un potentiel technologique et d'une expérience comme la République de Corée pour développer des programmes conjoints de formation et d'échange d'expériences entre les gestionnaires, les chercheurs, les instituts et les universités des parties.

Abordant le potentiel d'une telle coopération, Mme Han Young-eun de l'Institut sud-coréen de développement des technologies agricoles, a déclaré que l'industrie agricole de la République de Corée se concentre sur l'application de la haute technologie et le développement de fermes intelligentes, et recherche des destinations d'investissement au service du développement agricole, y compris le Vietnam.

Selon elle, les entreprises sud-coréennes peuvent soutenir et travailler avec le Vietnam dans la construction de fermes, la distribution de matériaux et d'équipements et le développement de modèles de fermes intelligentes conformes aux conditions climatiques locales.

De plus, ils ont la capacité de transférer des technologies et d'aider les entreprises vietnamiennes à en maîtriser de nouvelles telles que les capteurs, les robots automatisés, les drones et l'intelligence artificielle, pour construire une agriculture intelligente, efficace et durable.- VNA