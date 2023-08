Mme Nguyen Thi Le, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville et présidente du Conseil populaire municipal, et Luis Antonio Torres Iribar, premier secrétaire du Comité du Parti de La Havane. Photo: VNA

La Havane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail à Cuba, Mme Nguyen Thi Le, secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville et présidente du Conseil populaire municipal, a eu une séance de travail avec Luis Antonio Torres Iribar, premier secrétaire du Comité du Parti de La Havane.

Le dirigeant cubain a souhaité que les deux pays et Ho Chi Minh-Ville et La Havane continuent à promouvoir leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, la santé, l'éducation, l’aquaculture, le commerce de gros et de détail.

Mme Nguyen Thi Le a affirmé que cette visite visait à promouvoir davantage l'amitié et la coopération entre le Vietnam et Cuba, y compris Ho Chi Minh-Ville et La Havane, en particulier dans les domaines de la santé, de la biotechnologie, de la culture et des échanges entre les peuples.

Elle a souhaité que Ho Chi Minh-Ville et La Havane favorisent leur coopération dans les domaines de l'économie, de la santé, de la biotechnologie, de l'éducation et des échanges entre les jeunes ; se coordonnent pour organiser des activités de promotion des investissements et du commerce, et de connexion des entreprises...

Ho Chi Minh-Ville espère profiter de l'expérience cubaine dans le développement d'un modèle de médecin de famille, a-t-elle déclaré, ajoutant que sa ville souhaite également favoriser la collaboration bilatérale dans la recherche, l'échange d'expériences et le transfert de technologies de production de vaccins, ainsi que l'importation des vaccins, des spécialités pharmaceutiques et des produits biologiques de Cuba.

A cette occasion, la responsable de Ho Chi Minh-Ville a remis symboliquement 1.000 tonnes de riz comme cadeau de la ville au Parti, à l'État et au peuple cubains.

Dans le cadre de sa visite de travail, la délégation de Ho Chi Minh-Ville est allée fleurir le Monument du Président Ho Chi Minh à La Havane et a visité le Centre Fidel Castro.-VNA