Rencontre entre des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et une délégation de la région flamande de la Belgique. Photo: VNA

HCM-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville est prête à travailler avec la région flamande de la Belgique pour renforcer la coopération entre les entreprises des deux localités dans le cadre de projets spécifiques.Ce propos a été affirmé par Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal, lors d’une rencontre le 14 septembre avec Jan Jambon, ministre-président du gouvernement flamand, en visite à Hô Chi Minh-Ville.Phan Van Mai a invité les entreprises de la région flamande à investir et à faire des affaires à Hô Chi Minh-Ville, dans les domaines forts de la Belgique comme la construction d'infrastructures portuaires, le développement des énergies propres, la conversion des déchets en énergie, les hautes technologies, les cités vertes...Le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a proposé que le gouvernement flamand renforce les relations et construise un mécanisme de coordination, pour promouvoir les investissements et les échanges commerciaux entre les entreprises des deux localités.En remerciant à la mégapole du Sud d'avoir invité la région flamande à participer au Forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2023 sur le thème "Croissance verte - Le chemin vers la réduction des émissions nettes nulles", Jan Jambon a souligné que ce contenu thématique est également un objectif que la Flandre vise à l'avenir.Hô Chi Minh-Ville et la région flamande présentent de nombreuses similitudes et opportunités de coopération, notamment un grand port occupant une position importante dans le transport maritime. La liaison maritime entre Hô Chi Minh-Ville et la Flandre n’est pas seulement une connexion entre la Belgique, le Vietnam et l’Asie, mais aussi une connexion entre l’Europe et l’Asie.Jan Jambon a déclaré que les entreprises flamandes ont des atouts dans les domaines de la construction d'infrastructures portuaires et de transport, de la fourniture de solutions technologiques intelligentes pour résoudre les défis du développement urbain, de l'énergie éolienne, de la transformation des déchets en énergie, de la construction de parcs industriels circulaires... La région flamande est donc prête à partager ses expériences en la matière et à promouvoir la coopération avec Ho Chi Minh-Ville. -VNA