Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Xuân Cuong, a reçu vendredi 29 septembre le ministre cubain de la Construction, René Antonio Mesa Villafana, en visite de travail dans la mégapole du Sud.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bui Xuân Cuong (5e à partir de la droite) et le ministre cubain de la Construction, René Antonio Mesa Villafana, à Hô Chi Minh-Ville, le 29 septembre. Photo: VNA

Le responsable a souligné les relations de coopération spéciales florissantes entre le Vietnam et Cuba, tout en proposant au ministre cubain de soutenir et de prêter attention à la promotion de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les localités cubaines dans les domaines qui intéressent les deux parties.Il a exprimé son impression sur la circulation et le développement urbain à Cuba, affirmant que la ville était prête à promouvoir la coopération avec Cuba dans le domaine de la construction et du développement urbain.Pour sa part, le ministre René Antonio Mesa Villafana a déclaré que sa visite actuelle visait à rechercher des opportunités de coopération avec les partenaires vietnamiens, notamment les entreprises de la ville.Les entreprises cubaines de construction sont désireuses de participer au marché de la construction à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré, ajoutant que Cuba était prête à fournir à Hô Chi Minh-Ville des ressources humaines de haute qualité dans le domaine de la construction.Cuba apprécie hautement le potentiel de développement de Hô Chi Minh-Ville et souhaite promouvoir sa coopération avec la ville dans divers domaines, notamment la construction et le développement urbain, a-t-il encore indiqué. – VNA