Lors de la conférence de presse pour présenter l’ITE-HCMC 2022, le 16 août. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Environ 260 stands, dont 50 de l’étranger, seront installés au Salon touristique international de Hô Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022), a annoncé le comité d’organisation lors d’une conférence de presse donnée mardi 16 août dans la mégapole du Sud.



L'ITE-HCMC 2022, de retour après deux ans de rupture en raison de l'épidémie de COVID-19, est placé sous le thème "Growing Forward Together" (Avancer ensemble) et se tiendra du 8 au 10 septembre au Centre des conférences et des expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



Il s'agit d'un événement touristique international de premier rang au Vietnam et dans la région. Co-organisé par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'Administration nationale du tourisme, sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'ITE-HCMC 2022 devrait être une opportunité pour les entreprises de ce secteur de se rencontrer et d’échanger directement (ou même en ligne) avec ses acheteurs internationaux et des touristes étrangers.



Selon les prévisions, l’ITE-HCMC 2022 devrait attirer plus de 1.500 représentants, ceux qui viendront travailleront pour des agences de gestion, des agences de voyages, des compagnies aériennes, des hôtels et des centres de villégiature, et des destinations touristiques au Vietnam et à l’étranger. Jusqu'à présent, le comité d'organisation a retenu 260 stands, dont 50 de l'étranger.



Ce seul salon touristique international au Vietnam offrira aux entreprises touristiques internationales des opportunités de commerce au Vietnam et la possibilité d'y trouver des partenaires. Le comité d’organisation a invité 150 des 500 entreprises internationales intéressées par cet événement. Ce sont celles des marchés importants tels que les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Russie, le Japon, la République de Corée, l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, etc.



Plus de 6.000 rendez-vous commerciaux de forme B2B (business to business) sont prévus à l’ITE-HCMC 2022. Ce salon a également attiré l'attention et le soutien de plus de 50 médias nationaux et de 20 agences de presse internationales d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Inde, de Malaisie, du Royaume-Uni, de République de Corée, de Thaïlande, de Turquie, etc.



Hô Chi Minh-Ville, destination de prédilection



S'exprimant lors de la conférence de presse, Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du tourisme, a déclaré que le Vietnam enregistrait des signes positifs pour la croissance du tourisme international à la fin de cette année.



En tant que principal événement touristique international au Vietnam et dans la région, l’ITE-HCMC 2022 aura un rôle important dans le soutien des localités et des entreprises touristiques du pays à la promotion de leurs produits et services auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux. Cela contribuera activement à accélérer la reprise de cette industrie du pays et de la région.

Des touristes étrangers découvrent la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN/VNA

Cette année, Hô Chi Minh-Ville est choisie pour organiser la cérémonie de remise des prix World Travel Awards (WTA) pour la région Asie et Océanie prévue le 7 septembre prochain, ce qui confirme sa position importante sur la carte touristique mondiale.



De nombreuses activités seront proposées tout au long du salon, notamment le Sommet sur le développement du tourisme - avec la participation des dirigeants des ministères du Tourisme des pays en aval du Mékong, de l’Inde et de Cuba -, le forum du tourisme MICE au Vietnam, des conférences et forums sur le tourisme, trois soirées (vietnamienne, cambodgienne et sud-coréenne) pour présenter de différentes cultures asiatiques, la remise des prix du tourisme "ITE-HCMC 2022", etc.



Selon Nguyên Câm Tu, directrice du Centre touristique de promotion de Hô Chi Minh-Ville, outre les activités principales du salon, les invités internationaux participeront à des programmes d'enquête et de recherche des produits touristiques de Hô Chi Minh-Ville et des produits liant la ville aux localités voisines, au travers du programme expérientiel "Un parcours, de nombreuses destinations".



Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, au cours des sept premiers mois de l’année, le pays a reçu plus de 954.000 étrangers, soit une hausse de près de 9 fois par rapport à la même période en 2021. En outre, le Vietnam reste dans le groupe des destinations touristiques ayant la croissance la plus élevée au monde, en moyenne de 50 à 70% par mois.



Par ailleurs, les activités touristiques à Hô Chi Minh-Ville ont également connu une nouvelle prospérité, avec environ 13,3 millions de visiteurs nationaux (en hausse de 71% par rapport à la même période l'an dernier) et environ 765.500 visiteurs internationaux (en hausse de 100% par rapport à la même période en 2021). Les recettes touristiques totales de ce secteur pendant sept premiers mois de 2022 sont estimées à 60.379 milliards de dôngs, en hausse de près de 58% sur la même période, et atteignant 75,5% du plan annuel. - CVN/VNA

