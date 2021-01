Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville s'exprime lors de la conférence, le 9 janvier. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a connu une croissance du produit intérieur brut (PIB) régional de 1,39% en 2020 en dépit des difficultés liées à la pandémie de Covid-19, a indiqué dimanche 9 janvier le président du Comité populaire municipal, Nguyên Thanh Phong.

La ville a exporté pour plus de 43 milliards de dollars de marchandises et attiré 4,3 milliards d’investissements directs étrangers. Les envois de fonds ont atteint plus de 5,5 milliards de dollars, a-t-il poursuivi lors d’une conférence de déploiement des tâches de développement socio-économique en 2021.



Egalement en 2020, plus de 40.000 entreprises ont été créées avec 1,1 million de milliards de dôngs de capitaux et plus de 8.300 entreprises ont repris leur activité dans la mégapole du Sud.



Hô Chi Minh-Ville est déterminée à réaliser le double objectif fixé par le gouvernement qui consiste à bien contrôler le Covid-19 et à déployer efficacement les programmes de relance économique.



Le vice-président du Comité populaire municipal Vo Van Hoan a fait savoir lors de la conférence que la ville s’efforce d’atteindre une croissance du PIB régional de plus de 6%, un revenu per capita de 6.500 dollars.



La ville a défini le thème de cette année qui est "construire l’administration urbaine et améliorer l'environnement de l’investissement". Elle va constamment se rénover, innover, accélérer la transformation numérique, la construction de villes intelligentes et les réformes administratives, a-t-il conclu. – VNA