Hô Chi Minh-Ville, 16 janvier (VNA) – Le service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le 16 janvier un total de 18 nouveaux cas d'Omicron, tous des cas importés qui ont été mis en quarantaine à leur arrivée.

Photo d'illustration : VNA

Ils comprenaient une femme de 82 ans entièrement vaccinée revenant des États-Unis, qui, compte tenu de son âge élevé et de multiples problèmes de santé sous-jacents, est actuellement sous traitement à l'hôpital pour les maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville. Les 17 cas restants sont tous asymptomatiques et mis en quarantaine à l'hôpital de campagne No. 12 dans la ville de Thu Duc.

Les derniers nouveaux patients d’Omicron ont porté le décompte national à 68 dans neuf villes et provinces, dont une à Hanoi, 27 à Quang Nam, 30 à Hô Chi Minh-Ville, une à Hai Duong, une à Hai Phong, deux à Thanh Hoa, trois à Da Nang, deux à Khanh Hoa et un à Long An – tous les arrivants étrangers qui ont été mis en quarantaine à leur entrée.



Le ministère de la Santé a mis en garde à plusieurs reprises contre la contagiosité du nouveau variant, en particulier parmi les non vaccinés, ce qui pourrait conduire à un système de santé débordé.

Le ministère suit de près la progression de la pandémie concernant Omicron et est fréquemment en contact avec l'OMS pour obtenir des mises à jour sur le variant. - VNA