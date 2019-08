Singapour (VNA) - Dans le cadre de son programme de travail à Singapour, une haute délégation de Hô Chi Minh-Ville conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyên Thiên Nhân, a rencontré le 27 août des responsables de ministères, de secteurs de Singapour pour discuter des possibilités de coopération dans les start-ups et l'innovation, le développement urbain, la formation des ressources humaines au niveau international.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân (gauche), rencontre le ministre singapourien de Coordination de la Sécurité Nationale, Teo Chee Hean. Photo: VNA



Lors d’une rencontre avec le ministre de Coordination de la Sécurité Nationale, Teo Chee Hean, Nguyên Thiên Nhân, a proposé de poursuivre les activités pour que Singapour devienne un partenaire stratégique de Hô Chi Minh-Ville dans certains domaines tels que l’aménagement du développement urbain et la formation des ressources humaines de qualité internationale.

Hô-Chi-Minh-Ville souhaite tirer les les expériences acquise dans le développement des start-ups de Singapour, en particulier dans les domaines des technologies, des appels financiers et de la protection des droits de propriété intellectuelle, a-t-il souligné.

Il a proposé à Hô Chi Minh-Ville, conjointement avec Singapour et l'Indonésie, d’organiser alternativement des foires de start-ups et d’innovation pour l'Asie du Sud-Est, en vue de partager les expériences, de développer des start-ups et fait des appels à l'investissement.

Appréciant que les deux parties promeuvent la coopération dans les activités de développement des start-ups, Teo Chee Hean a déclaré que la coopération visant à améliorer la capacité en faveur des start-ups était très nécessaire.

Il a fait savoir que Singapour était prêt à partager ses expériences en matière de développement des activités des start-ups, tout en soulignant l’importance de l’enseignement précoce de la langue étrangères pour les générations futures.

Selon lui, le Vietnam devrait se concentrer sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

En recevant Vivian Balakrishnan, ministre des AE, Nguyên Thiên Nhân a souhaité voir le gouvernement singapourien soutenir le développement des relations stratégiques entre Hô Chi Minh-Ville et Singapour. Il s’agit d’une relation mutuellement bénéfique.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân (gauche), reçoit Vivian le ministre singapourien des AE, Balakrishnan. Photo: VNA



Hô-Chi-Minh-Ville espère collaborer avec ses partenaires singapouriens afin de créer une relation à long terme avec des avantages concrets pour les deux parties. En plus de la coopération bilatérale, Hô Chi Minh-Ville accélèrera la construction de l'ASEAN en tant que nouveau centre d'innovation au 21ème siècle, a-t-il affirmé.

De son côté, Vivian Balakrishnan, a exprimé son impression devant le développement remarquable de l'économie vietnamienne, dont celui de Hô Chi Minh-Ville.

Singapour est disposée à partager ses expériences et ses technologies avec Hô Chi Minh-Ville dans le domaine de l’aménagement et du développement urbains; à inviter des experts de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, en général, à se rendre à Singapour pour apprendre des expériences dans le développement urbain, a-t-il déclaré.

La délégation de Hô CHi Minh-Ville a rendu visite à la zone réservée aux activités des start-ups et de l'innovation de la NUS. Photo: VNA



Le même jour, la délégation de Hô Chi Minh-Ville a rendu visite à l’université nationale de Singapour (NUS) pour apprendre des expériences en matière d'élaboration de politiques d’assistance aux start-ups et discuter des opportunités de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la NUS dans le futur. -VNA