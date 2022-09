Panorama du séminaire. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, en coopération avec Nova Hospitality, a organisé le 7 septembre un séminaire sur les potentiels du tourisme d'affaires à Ho Chi Minh-Ville et au Vietnam.

Il s'agit d'un événement dans la kyrielle d'activités du 16e Salon touristique international de Ho Chi Minh-Ville 2022 (ITE-HCMC 2022) qui a lieu du 8 au 10 septembre au Centre des congrès et des expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement.

Lors du séminaire, la vice-présidente du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Thi Thang, a affirmé les riches potentiels de la mégapole du Sud en matière de tourisme d’affaires, dont un réseau de transport diversifié pour un accès facile à de nombreuses localités du pays et à des destinations à l’étranger.

En outre, Ho Chi Minh-Ville recense plus de 4.000 établissements d'hébergement avec près de 50.000 chambres, ainsi que 1.280 voyagistes et 6.934 guides touristiques. De plus, avec plusieurs bâtiments ayant de belle architecture et des patrimoines célèbres, ainsi que des produits et services variés, Ho Chi Minh-Ville a des atouts pour élever sa compétitivité dans le tourisme d’affaire, a indiqué Phan Thi Thang.

Quant à Le Thi Viet Thu, directrice générale de Nova Hospitality, elle a affirmé que sa société souhaitait contribuer à faire du Vietnam une destination de la région en matière de tourisme d’affaires.-VNA