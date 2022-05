Un groupe de touristes de MICE que le voyagiste Saigontourist a accueilli en mars 2022. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Au sortir de la pandémie de Covid-19, le nombre de touristes vietnamiens, mais aussi étrangers pour le tourisme évènementiel «MICE» (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions: réunions, congrès, conférences et présentations, en français) a considérablement augmenté ces derniers mois, à Hô Chi Minh-ville. C’est une bonne nouvelle, pour le secteur du tourisme municipal qui est en pleine reprise et qui a besoin de diversifier son offre.



En tant que locomotive économique du Vietnam, Hô Chi Minh-ville héberge un très grand nombre d’entreprises. Elle a su tirer parti de ses atouts pour développer le MICE, un type de tourisme associé à l’organisation d’évènements tels que des conférences ou des expositions. Actuellement, ce type de tourisme a connu de bons signes de relance. Au cours des derniers mois, la succursale de l’agence de voyages Viettravel, à Hô Chi Minh-ville, a accueilli 20.000 touristes, alors que le voyagiste Saigontourist en a reçu 14.000.

«Pour parler du nombre de touristes en formule MICE, il faut utiliser le mot ‘explosion’. Juste après le Nouvel an lunaire, c’est-à-dire à partir du mois de février, notre agence a organisé, en continu, des évènements pour de grands groupes de touristes provenant d’entreprises ou de groupes. En mars dernier, nous avons eu notre plus grand groupe totalisant 750 clients voyageant Dà Nang et Hôi An», indique Hoàng Thùy Linh, directrice adjointe du marketing et des communications de Saigontourist.

Selon Thi Quôc Duy, responsable de l’agence BenThanh Tourist, le marché du tourisme évènementiel continuera d’être en hausse cet été, après plus de deux ans d’épidémie.

«En avril dernier, nous avons accueilli de nombreux groupes de touristes de MICE, dont le plus grand comprenait 6.000 personnes», déclare-t-il.

Hô Chi Minh-ville a su tirer parti de ses atouts pour développer le MICE. Photo: VOV

Les destinations les plus prisées pour le tourisme évènementiel sont Phu Quôc, Dà Nang, Nha Trang, Dà Lat, Phan Thiêt, Vung Tàu, Sapa, Diên Biên et bien évidemment Hô Chi Minh-ville, car elles possèdent des infrastructures modernes, des sites naturels attrayants et proposent des services de qualités pour pouvoir accueillir les grands groupes de touristes. Vu Thi Thanh Hiên, la directrice adjointe de l’hôtel Grand Saigon, a indiqué que depuis le début de l’année, son établissement s’est efforcé de moderniser ses infrastructures, former son personnel et améliorer la qualité de ses services afin de collaborer avec ses partenaires voyagistes dans l’accueil des groupes de touristes de MICE.

«Nous avons bien saisi l’opportunité offerte par cette tendance et du coup, nos revenus ont augmenté. Nous nous emploierons à améliorer nos services et notre marketing, tout en diversifiant nos produits, pour développer la filière du tourisme évènementiel de l’hôtel en particulier et de la ville en général», indique-t-elle.



Le département du Tourisme de Hô Chi Minh-ville a signé avec les départements municipaux des Transports et de la Communication et de la Santé, les Autorités aéroportuaires et le département de l’Immigration, un plan conjoint sur la mise en œuvre du programme du tourisme évènementiel de Hô Chi Minh-ville, pour la période 2022-2025. Le but est de renforcer leur collaboration et d’accélérer le redressement de la filière.

«Nous avons reçu de bons signes concernant les futurs groupes de touristes étrangers de MICE venant à Hô Chi Minh-ville. Par exemple, d’ici le mois d’octobre, l’agence T&T va accueillir 10.000 touristes indiens. Notre département s’engage à aider les voyagistes à préparer leurs circuits et leurs transports, afin que chaque grand groupe de touristes de MICE puisse passer de bons séjours à Hô Chi Minh-ville», explique Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du département municipal du Tourisme.

Le secteur touristique de Hô Chi Minh-ville a décidé de faire du tourisme évènementiel son cheval de bataille pour sa relance. En 2021, la ville a remporté le titre de «Meilleure destination touristique évènementielle d’Asie» dans le cadre des World MICE Awards. C’est la deuxième fois que la mégapole du Sud dépasse d’autres villes asiatiques pour remporter ce prix prestigieux. - VOV/VNA