Photo : www.saigondautu.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La transformation des zones industrielles (ZI) et des zones franches (ZF) vers des modèles verts de haute technologie est une tendance inévitable.A Ho Chi Minh-Ville, cette tendance s’accélère alors que de nombreuses entreprises des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et de technologies polluantes ont déménagé des ZI En 2018, le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont choisi la ZI Hiep Phuoc pour la construction pilote d'un parc industriel vert.Ho Chi Minh-Ville est en train d’élaborer un projet sur les orientations de développement des ZI et des ZF pour la période 2025-2030, avec vision à l'horizon 2045. La ville est déterminée à élaborer une feuille de route adéquate pour développer progressivement ses ZI et ses ZF selon des modèles plus performants.Selon la planification, la mégapole du Sud comptera 23 ZI et ZF pour une superficie de près de 6.000 hectares. A ce jour, parmi les 19 ZI et ZF qui ont vu le jour, 17 sont entrées en service.Ces parcs industriels ont attiré jusqu'à présent un investissement total de 12,5 milliards de dollars, répartis dans 1.665 projets.Le chiffre d’affaires à l’export annuel de ces zones atteint près de 8 milliards de dollars, ce qui représente 21% des exportations de toute la ville (à l’exception du pétrole).-VNA