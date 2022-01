Ho Chi Minh-Ville, 28 janvier (VNA) - Ho Chi Minh-Ville est sur le point de procéder à la vaccination contre le COVID-19 tout au long des vacances du Nouvel An lunaire (Têt), qui dureront neuf jours à partir de ce week-end, selon son service de la Santé.

Photo d'illustration : VNA

La ville n'a pas encore couvert tous les résidents avec des vaccins anti-COVID-19 car il n'y a aucune directive sur l'inoculation pour les enfants de moins de 12 ans, donc elle n'a théoriquement pas atteint l'immunité collective, a déclaré Nguyen Thi Huynh Mai, cheffe du bureau du service municipal de la Santé, lors d'une conférence de presse tenue le 27 janvier.

Nhập mô tả cho ảnh

Bien que les nouvelles infections aient fortement chuté et que les décès aient également atteint un nombre à un chiffre ces derniers jours et continuent de diminuer, Ho Chi Minh-Ville exhorte toujours les gens à se conformer au principe dit des 5K et à faire avancer de manière drastique la vaccination, en particulier l'administration de doses de rappel, de manière à renforcer l'immunité collective.

Les autorités sanitaires établiront une liste de toutes les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées et celles éligibles pour recevoir les deuxième et troisième doses, ainsi que les patients pas encore vaccinés afin de se préparer à la vaccination. Pendant le Têt, chaque district aura un site de vaccination fixe et pourra également en organiser des mobiles. - VNA