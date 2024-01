Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, lors de la Conférence sur la promotion des investissements pour le développement de la croissance verte. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville choisit la croissance verte comme son objectif de développement durable. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir les initiatives d'innovation et la coopération multinationale, appelant des investissements privés pour une transition progressive vers une économie plus verte et plus durable.C'est ce qu'a affirmé le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, lors de la Conférence sur la promotion des investissements pour le développement de la croissance verte, organisée le 24 janvier par le Comité populaire municipal et la Banque mondiale (BM) au Vietnam.Selon le dirigeant de la ville, Hô Chi Minh-Ville a été identifiée comme l'une des 10 villes au monde fortement touchées par le changement climatique. De même, la ville est également confrontée aux effets négatifs du changement climatique, de la pollution environnementale, du manque de ressources et de la crise économique.Conformément à la tendance du monde, Hô Chi Minh-Ville choisit la croissance verte comme stratégie de développement futur, en accordant la priorité à la prospérité économique, à la durabilité environnementale et à l'équité sociale et en s'orientant vers une économie verte et neutre en carbone. La ville se fixe également pour objectif de réduire les émissions de 10% d’ici 2030 afin de créer un environnement de vie et de travail sûr et efficace pour les habitants et les entreprises.Mme Carolyn Turk, directrice nationale de la BM au Vietnam, a déclaré que la ville devrait créer une motivation pour que le secteur privé participe au processus de transition verte. La BM accompagnera Hô Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre de la stratégie de développement économique visant à réduire les émissions et s'engagera à aider la ville à accéder aux ressources financières et à attirer des ressources étrangères pour réduire les émissions de carbone.Pour atteindre l'objectif de croissance verte, le Comité populaire municipal a publié une liste de 28 projets qui feront l'objet d'un appel à investissement, notamment les projets dans les transports, le traitement des eaux usées, l'amélioration de l'environnement et l'embellissement urbain.Lors de la conférence, les responsables de la ville ont annoncé qu'ils réviseraient la situation et examineraient les solutions proposées par les experts pour aider la ville à rattraper rapidement le développement général de la région et du monde, et à en faire une « ville verte » fondée sur une « économie verte ». –VNA