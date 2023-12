Les projets d'énergies éolienne et solaire dans les communes de Loi Hai et Bac Phong (Thuan Bac) ont été mis en œuvre rapidement grâce au soutien de la province de Ninh Thuan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A partir du 15 décembre 2023, la circulaire n° 10/2023/TT-BKHDT du ministère du Plan et de l'Investissement concernant l'ensemble des indicateurs statistiques de la croissance verte entrera en vigueur.



Cet ensemble des indicateurs est considéré comme la base du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050. En outre, il encouragera les acteurs économiques, notamment les entreprises, à s'orienter vers des tendances vertes.



L'ensemble des indicateurs statistiques de la croissance verte comprend 72 indicateurs, élaborés sur la base de la consultation de nombreux documents d'organisations internationales telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque mondiale (BM) et l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI).... Il sera donc très utile pour les entreprises.



En tant que l'un des principaux marchés d'exportation du Vietnam, l'Union européenne (UE) est considérée comme pionnière mondiale en matière de transition verte et de neutralisation des émissions ces dernières années. L'UE impose et imposera de nombreuses normes écologiques strictes pour les produits importés.



Selon la docteure Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'intégration de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), les critères verts auront un impact significatif sur les produits destinés à l'export du Vietnam, notamment sur le marché européen.



Le docteur Vo Tri Thanh, ancien directeur adjoint de l'Institut central de gestion économique (CIEM), a déclaré qu'une transition verte de manière synchrone et intégrale pourrait apporter de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes, non seulement sur le marché de l'UE mais aussi sur d'autres marchés développés qui agissent de manière similaire à l'UE, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie... Selon lui, la transition verte nécessite un grand investissement, mais peut être un facteur qui contribue à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité des entreprises à long terme. -VNA