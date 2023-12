Ville de Bac Ninh, province de Bac Ninh. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - La province de Bac Ninh (Nord) met activement en œuvre sa stratégie de croissance verte pour 2030, vision pour 2050.



Bac Ninh s'efforce de réduire, d’ici 2030, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre dans son PIB de 38 à 43 % par rapport à 2018. D'ici 2050, elle cherchera à la réduire de 47 à 69 % par rapport à 2018.



Pour atteindre ces objectifs, la province de Bac Ninh cherche à attirer les investissements dans le développement vert, à développer des parcs industriels et des zones urbaines respectueux de l’environnement, à accélérer le développement des sciences et technologies, à promouvoir la consommation verte et l’économie circulaire...-VNA