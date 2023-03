Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a promulgué un programme d’ajustement du taux de fécondité à l’horizon 2030, avec pour objectif de porter l’accroissement naturel à plus de 1,3% en 2030.



Le programme vise à résoudre la question du faible taux de fécondité dans la mégapole du Sud, à accroître son taux de fécondité, afin de contribuer à la mise en œuvre avec succès de la stratégie démographique du Vietnam d’ici 2030 et de la tâche de développement économique, culturel et social de la ville.



Plus précisément, Ho Chi Minh-Ville s’emploie à porter le taux d’enfants par femme à 1,4 d’ici 2025 et à 1,6 en 2030. La population de la ville devrait atteindre environ 10,6 millions de personnes en 2025 et 12 millions de personnes en 2030. L’accroissement naturel devrait être supérieur à 1,1% en 2025, et à 1,3% en 2030.



La ville envisage de renforcer les campagnes de communication, de prendre des politiques de soutien de la fécondité, d’élargir l’accès aux soins de santé génésique et aux services concernés...



Actuellement, Ho Chi Minh-Ville fait partie du groupe des 21 villes et provinces ayant le taux de fécondité le plus bas du pays. En 2021, son taux de fécondité est de 1,48 enfant par femme.