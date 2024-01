Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville est l'une des premières localités en matière de développement des zones industrielles et franches d’exportation. Après plus de 30 ans, la ville cherche à innover et à améliorer son attractivité pour drainer de nouveaux investissements.



En avril 2022, après plusieurs années de préparation, Ho Chi Minh-Ville a approuvé un projet sur les orientations de développement des zones franches d’exportation et industrielles locales pour la période 2023-2030, avec vision pour 2045. Selon ce projet, la ville mettra à l'essai la transformation de quatre zones industrielles, à savoir Cat Lai, Tan Binh, Hiep Phuoc, Binh Chieu, ainsi que la zone franche d’exportation de Tan Thuan, pour adopter de nouvelles orientations en matière d’attraction d’investissements. Toutefois, les travaux ne sont actuellement qu’à l’étape de projet scientifique élaboré et développé par l'Institut d'études sur le développement de Ho Chi Minh-Ville.



A l’heure actuelle, Ho Chi Minh-Ville compte 17 zones industrielles et deux zones franches d’exportation, couvrant une superficie totale d'environ 5 000 hectares. Elles comptent actuellement près de 1.700 projets valides, représentant un investissement enregistré total de 12,41 milliards de dollars, dont 55% proviennent d'investissements étrangers. En 2023, ces zones ont attiré 221,11 millions de dollars, soit une augmentation de 12,47% par rapport à l'année précédente.



Grâce à sa position géographique favorable, sa main-d'œuvre qualifiée et son vaste marché, Ho Chi Minh-Ville possède un fort potentiel pour attirer des investissements dans ses zones industrielles et franches d’exportation.



Dans le cadre de ses programmes d'appel à l'investissement, Ho Chi Minh-Ville propose certaines zones pour attirer des investissements, notamment les 2e et 3e phases de la zone industrielle de Hiep Phuoc, ainsi que les zones industrielles Pham Van Hai I et Pham Van Hai II.



Selon Hua Quoc Hung, chef du comité d'administration des zones franches d’exportation et industrielles de Ho Chi Minh-Ville (HEPZA), afin d'attirer des investissements à l'avenir, son comité multipliera les rencontres avec les investisseurs pour les assister dans leurs recherches et leur études d'opportunités.



La ville optimisera également le mécanisme de « guichet unique sur place » et conférera des pouvoirs à HEPZA afin d’accélérer les procédures nécessaires en faveur des investisseurs dans divers domaines. -VNA