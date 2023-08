Touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo vietnamnet.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Au premier semestre, Ho Chi Minh-Ville a occupé la première place nationale en termes de chiffre d’affaires du tourisme, avec 80.833 milliards de dongs.



La mégapole du Sud s’efforce de diversifier ses produits et services touristiques.

Selon le plan de développement des produits du tourisme fluvial de Ho Chi Minh-Ville pour la période 2023 - 2025 publié par le Comité populaire municipal, d'ici 2025, des produits du tourisme fluvial seront disponibles sur les rivières de Nha Be, Soai Rap et Long Tau. Parallèlement, des programmes touristiques reliant les ports maritimes aux portes fluviaux seront organisés.

Photo d'illustration: sggp.org.vn



Le nombre de touristes fluviaux à Ho Chi Minh-Ville en 2023 et 2024 devrait atteindra environ 500.000 personnes/an et augmenter d'environ 10% les années suivantes. Le chiffre d’affaires du tourisme fluvial en 2023 et 2024 devrait s’élever à 300 milliards de dongs/an et progresser d'environ 10% les années suivantes.



À l'horizon 2030, le tourisme fluvial deviendra l'un des différents types de tourisme distinctifs de Ho Chi Minh-Ville, contribuant à la diversification des produits touristiques locaux.-VNA