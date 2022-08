Bui Quang Hai, président de l'Association d'amitié Vietnam-Slovaquie de Ho Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Slovaquie de Hô Chi Minh-Ville et l'Union municipale des organisations d'amitié ont organisé dimanche 28 août une rencontre en l'honneur de la Fête nationale slovaque (1er septembre).

Lors de l’événement, Bui Quang Hai, président de l'Association d'amitié Vietnam-Slovaquie de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé qu’au cours de ces dernières années, l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Slovaquie ainsi que les localités des deux pays, n’avaient cessé de se consolider et de se développer.

Pour le peuple slovaque, le Vietnam est un pays attractif et riche en potentiels, a estimé Marian Veres, ambassadeur adjoint et conseiller au commerce de l'ambassade de Slovaquie au Vietnam, avant d’affirmer ses efforts pour développer les relations bilatérales, notamment dans l’économie.

Le commerce entre le Vietnam et la Slovaquie a atteint plus d'un milliard de dollars en 2020. À la mi-2022, la Slovaquie était au 45e rang parmi les 135 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital total de 140,8 millions de dollars. -VNA