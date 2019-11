Rencontre pour célébrer la Fête de de l’indépendance de la Pologne (11 novembre) vendredi soir à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville a organisé vendredi soir une rencontre pour célébrer la Fête de l’indépendance de la Pologne (11 novembre).

Nguyen Dang Cuong, président de l’Association d’amitié Vietnam-Pologne de Ho Chi Minh-Ville, a rappelé le soutien et les aides de la Pologne pour le Vietnam pendant les années de résistance pour l’indépendance nationale, ainsi que dans le processus de développement national.

Les Vietnamiens, dont les habitants de Ho Chi Minh-Ville, feront de leur mieux pour consolider et développer les belles relations traditionnelles entre le Vietnam et la Pologne, a-t-il déclaré.

Présent à cet événement, Maciej Doszynski, ambassadeur adjoint de Pologne au Vietnam, a fait savoir que pour l’heure, son pays préparait déjà plusieurs programmes d’échange culturel, artistique, scientifique et technique, pour célébrer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2020, dont certains prévus à Ho Chi Minh-Ville.

En plus, il a annoncé que son pays comptait rouvrir les lignes aériennes directes reliant la Pologne à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville pour favoriser la coopération bilatérale, notamment dans l’économie, la culture et les échanges entre les peuples.

Enfin, Maciej Doszynski a déclaré espérer que dans les temps à venir, l’enseignement de la langue polonaise serait lancé à Ho Chi Minh-Ville, après le succès à Hanoï, pour contribuer à intensifier la compréhension et la solidarité entre les deux peuples.

Actuellement, la Pologne est le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe orientale et centrale, avec des échanges commerciaux de 3,3 milliards de dollars en 2018, soit un milliard de plus par rapport à l’année précédente. Outre le commerce, les deux pays maintiennent des coopérations dans l’éducation, la culture, la restauration de monuments historiques et culturels… -VNA