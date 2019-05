La conférence sur la promotion des investissements de Hô Chi Minh-Ville tenue le 8 mai. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville, pôle économique dans la Région économique clé du Sud, a appelé les entreprises nationales et étrangères à investir dans 210 projets concentrés sur les infrastructures, les transports, l’agriculture, le commerce, le service, l’éducation, la santé, la culture, le tourisme…, ces projets nécessitant environ 53,8 milliards de dollars.

Le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville, en coopération avec le Service municipal du Commerce et de l’Investissement, a organisé le 8 mai une conférence de promotion de l’investissement à Hô Chi Minh-Ville 2019, sous l’égide du secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Thiên Nhân, avec la participation de 700 investisseurs vietnamiens et étrangers.

S’exprimant à cette occasion, Nguyên Thiên Nhân a souligné que la mégapole du Sud mettait en œuvre activement la stratégie de développement de l'économie numérique et de la ville intelligente, améliorait la qualité de vie afin de fournir des services publics optimaux aux entreprises et aux habitants.

Les autorités municipales s’engagent à maintenir un mécanisme de dialogue et à accompagner les entreprises, à les encourager à proposer des solutions, mécanismes et politiques appropriés à leurs besoins et à réaliser des objectifs de développement rapide et durable de la ville dans les prochaines années, a-t-il déclaré.

Nguyên Thanh Phong, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que les autorités municipales s’efforceraient de garantir la stabilité sociopolitique, les droits et les intérêts légitimes des investisseurs, ainsi que de créer les meilleures conditions aux activités des entreprises implantées dans la ville.

Il a également souligné que les autorités municipales devraient organiser régulièrement des dialogues avec les investisseurs vietnamiens et étrangers, des représentants des organes consulaires, soutenir les entreprises afin de mieux mobiliser les ressources pour le développement socioéconomique de la ville.

Des représentants des entreprises présentes à cette conférence ont exprimé leur souhait de voir les autorités municipales créer un environnement de l’investissement plus ouvert et favorable, s’intéresser à la formation des ressources humaines de haute qualité.

Jusqu’à la fin d’avril, Ho Chi Minh-Ville a attiré 45 milliards de dollars d'investissement direct étranger, dispersés dans 8.000 projets de 106 pays et territoires. La ville contribue actuellement 22% du Produit intérieur brut national, un tiers du budget de l’État, un quatrième des exportations totales du pays. -VNA