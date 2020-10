Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan (debout) prend la parole. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 51e réunion du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville a eu lieu dimanche sous l'égide de son secrétaire Nguyen Thien Nhan.

La réunion a examiné et approuvé plusieurs contenus importants dont un rapport sur la situation socio-économique et culturelle, la défense-sécurité, les recettes et dépenses budgétaires pendant les neuf premiers mois de l'année. Elle a également permis de définir les tâches majeures pour le dernier trimestre.

Les participants ont donné leurs avis autour de la Résolution sur la concentration de l'investissement pour achever la construction de la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem avant 2030, ainsi que d’un rapport sur l’égilibilité des délégués qui participeront au 11e Congrès de l'organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025. Ils ont en outre discuté des plans du personnel et de la liste des candidats pour assister au XIIIe Congrès national du Parti.

Lors de la réunion, Nguyen Thien Nhan a passé en revue certains résultats obtenus par la ville au cours des neuf premiers mois de l'année. Le Produit intérieur brut régional (PIBR) a été estimé à 986.110 milliards de dongs, soit une augmentation de 0,77% en glissement annuel. Les recettes budgétaires ont atteint environ 245.403 milliards de dongs, en baisse de 14,64% par rapport à la même période 2019.

Selon Nguyen Thien Nhan, la ville a répondu en temps opportun à la 2e vague de COVID-19. Elle a accompli la mise en oeuvre du premier paquet de mesures de soutien, décaissant plus de 600 milliards de dongs en faveur de 500.000 individus. Le Conseil populaire municipal étudiera l’approbation d’un 2e paquet de soutien destiné aux entreprises. -VNA