Les organisations syndicales de Ho Chi Minh-Ville remettent des aides financières aux travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19. Photo: dangcongsan.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville a essentiellement achevé la fourniture d'une aide financière aux personnes touchées par la pandémie de COVID-19, a annoncé Le Minh Tan, directeur du Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.



Cette décision était conforme à la résolution N°02 du Conseil populaire municipal, à la résolution N°42 du gouvernement et à la décision N°15 du Premier ministre.



Selon les statistiques du Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et de 24 arrondissements et districts, la ville avait fourni jusqu’en fin juillet plus de 590 milliards de dôngs (25,6 millions de dollars) à 538.360 parmi les 538 621 personnes touchées, dont 66.020 travailleurs qui ont perdu leur emploi avec plus de 67,5 milliards de dôngs, et ceux dont les contrats de travail ont été temporairement suspendus avec 994 millions de dôngs.



Les arrondissements et districts ont également versé 1,82 milliard de dôngs à d'autres travailleurs libres et plus de 1,33 milliard de dôngs à 1.330 petits commerçants ayant des revenus inférieurs à 100 millions de dôngs par an.



Tous les foyers pauvres et quasi pauvres ont reçu 85,2 milliards de dôngs tandis que toutes les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et celles bénéficiaires d'aide sociale ont reçu un total de 232,84 milliards de dôngs. -VNA