Hanoi (VNA) - En tant que locomotive économique, Hô Chi Minh-Ville est toujours en tête du pays en termes de taux d'investissement et d'attraction de nouveaux projets, devenant une destination attrayante pour les investisseurs étrangers.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Cependant, pour pouvoir attirer fortement les investissements directs étrangers (IDE), accueillir des nouvelles vagues d'investissements, Hô Chi Minh-Ville doit résoudre ses problèmes de stagnation des procédures et processus d'investissement tout en favorisant le développement de nouveaux domaines tels que la technologie, la finance, les infrastructures urbaines.

Attirer les investissements dans les hautes technologies

L’attraction des investissements en 2022 a connu des signes posifs après la réouverture de la ville aux visiteurs internationaux à partir du 15 mars 2022, créant des conditions de voyage favorables pour les investisseurs.

Selon le Service du Plan et de l’Investissement de Hô Chi Minh-Ville, la valeur totale du capital d'investissement étranger en 2022, comprenant le capital d'investissement nouveau et supplémentaire et l'achat d'actions, a atteint plus de 3,94 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport à 202, classant la ville en tête du pays. Parmi les nouveaux projets, 820 sont sous forme d'investissement à capital 100% étranger, 71 sous forme de joint-venture et 2 sous forme de contrats de coopération commerciale.

Selon les experts économiques, les avantages les plus évidents de Hô Chi Minh-Ville sont la qualité dese s ressources humaines, ses infrastructures assez développées pour attirer les investissements dans les industries de services de hautes technologiques. La ville, qui bénéficie également d'une position stratégique favorable, est le plus centre de fabrication et de services de haute technologie du pays ainsi qu'une ville multiculturelle adaptée aux étrangers.

Dans la structure sectorielle de l'allocation des IDE d'Ho Chi Minh-Ville en 2022, l'industrie qui représente la plus grande part est l'information et la communication avec près de 40 %. Le groupe des activités professionnelles, sciences et technologies a représenté également une proportion relativement élevée, de près de 10 %.

Ces dernières années, la ville a toujours accompagné les entreprises et mis en œuvre activement des activités pour améliorer son environnement d'investissement, telles que réunions et dialogues d'affaires, mise en place d'un groupe de travail sur l'investissement conduit par le président du Comité populaire municipal.

Photo : VNA

La directrice générale de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham Vietnam) Mary Tarnowka a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait un grand potentiel dans l'économie numérique et c'est un domaine qui suscite d'ailleurs l'intérêt de nombreux investisseurs.

Ces dernières années, les investissements étrangers au Vietnam n'ont cessé de croître, et même lorsque le monde était considérablement touché par la pandémie de COVID-19, les activités d'investissement au Vietnam n'ont pas diminué.

Le chef du sous-comité juridique de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (Eurocham Vietnam) Leif Schneider a déclaré qu'une nouvelle vague d'investisseurs venait au Vietnam pour explorer les opportunités et Hô Chi Minh-Ville était bien placée. Cependant, les projets d'investissement étrangers rencontrent encore des difficultés dans l'application des réglementations, règles et procédures.

Afin d'attirer fortement les investissements, en plus de résoudre les obstacles dans les procédures et processus d'investissement, le marché du travail du Vietnam, et de la ville en particulier, doit s'adapter aux exigences croissantes en matière d'éducation et de formation.

En outre, il f aut faires des efforts pour améliorer les infrastructures nationales afin de soutenir le développement d'activités commerciales et manufacturières en pleine croissance dans les zones urbaines, proposer des mécanismes préférentiels soutenant à la fois le développement des ressources humaines de haute technologie et des projets en sciences et technologies, et simplifier les procédures administratives pour des investissements plus rapides et plus rationalisés.

Selon le représentant de l’Association des entreprises nordiques au Vietnam, l’encouragement et l’appel à l'investissement durable dans les hautes technologies créent de bonnes opportunités pour les investisseurs étrangers. De nombreuses entreprises nordiques sont intéressées à investir dans la région Sud avec des projets verts.

Afin d'aider les investisseurs à se développer ensemble durablement à Ho Chi Minh-Ville, les autorités municipales se sont concentrées sur la mise en œuvre efficace de 51 programmes et projets dans trois programmes révolutionnaires sur l'innovation en matière de gestion, le développement des infrastructures urbaines et le développement des ressources humaines.

Dans le même temps, la ville se concentre sur la construction du plus grand centre de start-up créatives du pays, afin de tirer parti des opportunités de la quatrième révolution industrielle pour aider à améliorer l'efficacité opérationnelle du marché du travail, du marché immobilier, des sciences et technologies selon les normes de l'économie de marché et de l'intégration économique internationale…- VNA