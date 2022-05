Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un festival de fruits a débuté samedi 28 mai le long du quai de Binh Dông dans le 8e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre des efforts de développement de produits touristiques fluviaux dans la mégapole économique du Sud.

Une composition de fruits au festival dans le 8e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le 28 mai. Photo : VNA

Le festival "Trên bên duoi thuyên" (Sur le débarcadère se succèdent les embarcations), le premier du genre, se déroulera jusqu’au 4 juin, présentant environ 180 stands faisant la promotion des spécialités et des fruits cultivés dans la région du delta du Mékong tels que longane, pomelo et jacquier.Des représentations en direct d’arrangements de fruits, de jeux traditionnels comme la confection de figurines avec de la pâte de riz et de gâteaux traditionnels auront lieu au festival.La vice-présidente du comité populaire du 8e arrondissement, Nguyên Thi Thu Hoa, a déclaré que le festival vise à promouvoir le commerce entre Hô Chi Minh-Ville et les localités du delta du Mékong ainsi que la consommation de produits agricoles, ajoutant qu’il deviendrait annuel pour promouvoir la culture locale auprès des touristes.En réponse au programme touristique "Bienvenue à Hô Chi Minh-Ville", le Département municipal du tourisme et le Comité populaire du du 8e arrondissement s’associent aux entreprises touristiques pour créer trois nouveaux circuits touristiques.La ville prévoit d’accueillir 3,5 millions de touristes internationaux et 25 millions de touristes nationaux cette année. Après que le gouvernement a décidé d’ouvrir les frontières nationales aux touristes étrangers à partir du 15 mars, le secteur touristique de la ville a accéléré les préparatifs et créé de nombreux nouveaux produits touristiques. – VNA