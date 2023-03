Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai reçoit Arsjad Rasjid, président de la KADIN. Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec l’Indonésie dans divers domaines.

Ho Chi Minh-Ville s'engage à être un partenaire responsable, facilitant activement la coopération entre les entreprises des deux parties, en particulier les petites et moyennes entreprises, les start-up, a déclaré le responsable de la ville, en recevant le 14 mars Arsjad Rasjid, président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésie nne (KADIN).

Phan Van Mai a déclaré que les petites et moyennes entreprises, les start-ups de sa ville et l'Indonésie pouvaient coopérer dans la transformation numérique et partager des expériences dans la construction d'un cadre juridique sur la finance numérique et la banque numérique.

Ho Chi Minh-Ville accordera toujours la priorité au renforcement de la coopération commerciale avec l'Indonésie dans l’avenir, a-t-il ajouté.

Phan Van Mai a déclaré être prêt à se joindre et à partager des expériences avec des partenaires indonésiens en matière de garantie de la sécurité alimentaire ainsi qu’à promouvoir la coopération bilatérale dans la santé, la réponse aux épidémies, la formation des ressources humaines et la diplomatie populaire, contribuant au développement des relations Vietnam-Indonésie et à l'édification de la communauté de l’ASEAN.

De son côté, Arsjad Rasjid a exprimé son impression du développement dynamique de la mégapole du Sud et a souligné que durant son mandat de présidence de l'ASEAN, l'Indonésie souhaitait intensifier la coopération commerciale avec les membres de l'ASEAN, notamment le Vietnam.

L’Indonésie est prête à coopérer avec Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement, contribuant ainsi au développement des relations entre les deux pays, a-t-il souligné. -VNA