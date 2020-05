Photo: baodauthau.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des quatre premiers mois de 2020, le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu (Vietnamien résidant à l'étranger) à Hô Chi Minh-Ville est estimé à 1,8 milliard de dollars, soit une baisse de 2% en glissement annuel.

Ce chiffre devrait chuter fortement cette année en raison des impacts du COVID-19.

La Banque mondiale a également prévu que le volume des envois de fonds mondiaux diminuerait cette année d'environ 20% en raison de la baisse des entrées de capitaux en provenance des États-Unis - sa principale source d'envois de fonds.



Le Vietnam a été en Asie de l'Est et dans le Pacifique le troisième plus grand destinataire de transferts de devises étrangères par sa diaspora l'année dernière, aussi il est inévitable que le pays soit touché, ont déclaré des experts. -VNA