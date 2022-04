Photo : VNA

Ho Chi Minh- Ville (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a reçu le 26 avril la vice-ministre des Affaires étrangères chargée des Relations économiques extérieures des Pays-Bas, Hanneke Schuiling, en visite de travail au Vietnam.

Vo Van Hoan s'est réjoui du bon développement des relations Vietnam - Pays-Bas depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, en particulier depuis l'établissement du partenariat stratégique sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau en 2010, la signature de l'accord de partenariat stratégique sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en avril 2014.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan et la vice-ministre des Affaires étrangères chargée des Relations économiques extérieures des Pays-Bas, Hanneke Schuiling... Photo : VNA

Selon Vo Van Hoan, les Pays-Bas sont un partenaire commercial majeur de Ho Chi Minh-Ville et le 5e investisseur dans la ville avec 161 projets d'un fonds total de près de 5 milliards de dollars. Ho Chi Minh-Ville apprécie les expériences néerlandaises dans les domaines de l'adaptation au changement climatique, de la gestion de l'eau et de l'agriculture durable.

Ho Chi Minh-Ville souhaite se connecter avec des scientifiques et des entreprises néerlandaises pour résoudre ses problèmes liés notamment aux inondations, à l’élévation du niveau de la mer..., a-t-il précisé.

Pour sa part, Mme Hanneke Schuiling a souligné que les entreprises néerlandaises opérant à Ho Chi Minh-Ville appréciaient le potentiel et les résultats de la coopération entre les Pays-Bas et le Vietnam, et Ho Chi Minh-Ville en particulier, notamment dans le domaine du changement climatique, de la production agricole…

Elle a souligné que les Pays-Bas comptaient de nombreuses entreprises spécialisées dans l’élaboration de projets sur les espaces verts, l'urbanisme vert, l'utilisation de bicyclettes pour réduire la pollution de l'air. Les partenaires néerlandais souhaitent coopérer avec Ho Chi Minh- Ville dans des domaines d'intérêt mutuel et à potentiels de développement, a-t-elle conclu. -VNA