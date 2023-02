Ho Chi Minh -Ville (VNA) - Le secteur touristique de Ho Chi Minh -Ville a fait un bond en avant dans la reprise après la maîtrise de l'épidémie de COVID-19. En 2022, la ville a mis en oeuvre de nombreux nouveaux programmes et produits pour attirer les touristes nationaux et étrangers, dont le programme "Chaque arrondissement ou district a son produit touristique emblématique".Ce programme témoigne des grands efforts de la ville pour devenir une destination incontournable avec une nouvelle gamme de produits honorant ses valeurs culturelles, historiques et architecturales associées avec son développement.

Photo : nhandan.vn

Nguyen Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme a déclaré que le programme avait initié une tendance d'explorer le tourisme de la mégapole du Sud, avec un total de 60 produits dont 30 nouveaux créées par les arrondissements et districts et la ville de Thu Duc. Chaque arrondissement et district de la ville compte désormais au moins un produit touristique.En 2022, le 11e arrondissement a lancé son produit intitulé "Dans le 11e arrondissement, il y a un marché de Cho Lon très différent", qui a apporté beaucoup de choses intéressantes aux visiteurs. Ce produit touristique a connecté les destinations historiques et culturelles uniques de l’arrondissement, promouvant les potentiels touristiques locaux insuffisamment exploités depuis de nombreuses années.En tant qu'une des agences de voyage intéressées par le programme "Chaque arrondissement ou district a son produit touristique emblématique", TSTtourist a lancé de nombreux produits tels que "Thu Duc - la ville au bord de la rivière verte", "Thu Duc, à la recherche des anciennes traces", "Conduire une Vespa pour explorer le 3e arrondissement", "Aller à Cho Lon pour admirer des spectacles de danse de la licorne"… qui ont fasciné des visiteurs.A l'occasion du Têt du Chat, la ville a lancé le circuit intitulé "Des commandos de Saigon", attirant de nombreux visiteurs. Selon Tran Vu Binh, initiateur de ce produit unique, chaque jour, 200 à 300 touristes, dont un grand nombre des étrangers se joignent au circuit. Il apporte aux visiteurs des expériences intéressantes sur les sites historiques et aussi la force des commandos de Saigon pendant les années de guerre de résistance contre les agresseurs américains. Ce circuit fait partie du top 50 des meilleurs circuits au Vietnam, a-t-il estimé.En 2023, Ho Chi Minh -Ville vise 5 millions de visiteurs internationaux, 35 millions de touristes nationaux, et 160.000 milliards de dongs de recettes.-VNA