Hanoï (VNA) - L’exemplarité de l’homme politique était la préoccupation capitale du Président Hô Chi Minh. Son objectif était de créer un Parti communiste solidaire, droit et exempt de tout soupçon.



Importance de l’éthique au sein du Parti



«Nous sommes le Parti au pouvoir. Chaque membre du Parti, chaque cadre doit s’imprégner de la moralité révolutionnaire. Il doit faire preuve d’intégrité et de droiture, et être entièrement dévoué à la cause publique. Son désintéressement doit être exemplaire. Il faut garder au Parti son honneur, être digne du rôle de dirigeant et de serviteur fidèle du peuple».



Comme démontré ci-dessus, les questions d’éthique sont, avec les directives sur l’édification du Parti, au cœur du Testament du grand dirigeant.



Pour que le Parti soit digne de la confiance de la nation et du peuple, chacun de ses membres doit être exemplaire au niveau de la morale révolutionnaire et de la solidarité.



Passer de la parole à l’action



Les directives morales laissées par le grand leader ont été mises en œuvre par le Parti. Lors du quatrième plénum, douzième exercice, le Parti communiste du Vietnam a consacré un certain nombre de règles éthiques destinées à encadrer la conduite de la classe politique. Lors du huitième plénum de ce même exercice, le Parti a exigé de ses membres qu’ils respectent des normes de conduite élevées tant au sein de leur environnement de travail que dans leur sphère privée.



Nguyên Manh Hiên, secrétaire du comité du Parti pour la province de Hai Duong, a déclaré: «Considérant que la confiance ne se construit pas avec des paroles mais avec des actions concrètes, chaque cadre est tenu de remplir les missions confiées par le Parti et d’agir dans l’intérêt collectif. Ce principe est applicable à tous, à commencer par les plus hauts gradés du Parti.»



Le Président Hô Chi Minh avait également recommandé au Parti d’exercer régulièrement la critique et l’autocritique. Il était impératif selon lui, que chaque membre du Parti comprenne parfaitement la morale révolutionnaire, préserve l’éthique du Parti et agisse en bon et loyal serviteur du peuple. Seul un cadre disposant de ces qualités à la fois professionnelles et morales est habilité à incarner le trait d’union entre le Parti et le peuple.



Le professeur Nguyên Trong Phuc, ancien directeur de l’Institut de l’histoire du Parti, rattaché à l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, affirme: «Il est nécessaire de multiplier des actions de moralisation au sein du Parti. Si chaque membre s’implique, le Parti deviendra plus transparent et puissant.»



Le Testament du Président Hô Chi Minh constitue le fondement de l’idéologie du Vietnam et aide le Parti depuis 50 ans à guider le pays vers un avenir radieux. -VOV/VNA