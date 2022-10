Le Président Hô Chi Minh travaillant au palais présidentiel. Photo : Archives

Paris, 23 octobre (VNA) - La soirée culturelle vietnamienne "Président Hô Chi Minh : un grand homme de paix et de culture" a été organisée le 11 octobre à Paris. L’occasion de mettre en lumière la Résolution 24C/18.65 en 1987 de l'UNESCO sur la célébration internationale des anniversaires d’éminentes personnalités.

- Lê Thi Thu Hang, assistante du ministre vietnamien des Affaires étrangères

La Résolution de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) honorant le Président Hô Chi Minh a une grande signification. C’est une reconnaissance des pays membres de cette organisation internationale en faveur des contributions importantes de l’Oncle Hô à la lutte commune des peuples du monde entier contre l’oppression et l’injustice, pour l’indépendance nationale et le progrès social. Tout en honorant les nobles idéaux, l’identité culturelle et les aspirations du peuple vietnamien pour un monde de paix, d’égalité et de bonheur. Le Président Hô Chi Minh est un exemple typique de la quintessence de la nation vietnamienne, qui comprenait profondément et croyait aux valeurs de vérité, de bonté et de beauté, à la noblesse de l’être humain, comme à l’esprit de l’acte constitutif de l’UNESCO : “Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix”.



- Xing Qu, directeur général adjoint de l’UNESCO

La Résolution a été prise il y a 35 ans afin de célébrer Hô Chi Minh mais aussi d’autres personnalités comme Jawaharlal Nehru qui ont laissé leur empreinte dans histoire de l’humanité. Avec cette décision, nos États membres entendaient alors honorer les figures qui portaient un idéal conforme à nos valeurs. Cet idéal, c’est celui du pouvoir de l’éducation et de la culture pour nourrir les identités et les aspirations des peuples, mais également pour leur permettre de se comprendre et de construire la paix. Un idéal auquel croyait profondément le Président Hô Chi Minh, lui qui avait fait de la culture et de l’éducation les piliers de l’indépendance du Vietnam et de l’émancipation de ses citoyens. Voici aussi pourquoi il avait tant poussé pour rendre l’éducation accessible à tous, et surtout à toutes, lui qui était aussi un fervent partisan de l’égalité entre les femmes et les hommes.



- Alain Ruscio, historien français, auteur de nombreux ouvrages et études sur le Président Hô Chi Minh

Je pense que le fait que l’UNESCO salue la mémoire, l’œuvre et la vie du Président Hô Chi Minh revêt une grande signification. Évidemment, Hô Chi Minh est très connu au Vietnam et dans le monde entier, mais le fait qu’une grande institution internationale comme l’UNESCO reconnaisse son rôle et mette particulièrement en avant les deux grandes luttes de sa vie - la lutte pour la paix et la lutte pour la culture - est un signe de l’évolution des esprits.



- Elisabeth Helfer Aubrac, filleule de Hô Chi Minh

L’Oncle Hô habitait chez mes parents quand je venais de naître en août 1946. Il m’appelait Babette et a décidé d’être mon parrain. Et toute ma vie, tant que l’Oncle Hô vivait, nous avons correspondu d’une manière ou d’une autre, même pendant la guerre. Et c’est une très belle leçon de vie d’avoir été sa filleule. D’être là aujourd’hui, d’être reçue dans les locaux de l’UNESCO est la preuve que la liberté, la démocratie et la culture triomphent devant l’adversité. Quand l’Oncle Hô vivait chez mes parents en 1946, qui pouvait imaginer qu’un jour, on reconnaîtrait l’immense héritage laissé par cet homme ? Je trouve que c’est très important et j’en suis très fière.



- Berthrand Nguyen Matoko, président de l’association AfrikAsia Culture

Mon père est Congolais et ma mère Vietnamienne. Je connais bien le Vietnam parce que j’y vais souvent avec ma mère. Je connais aussi un peu l’histoire de l’Oncle Hô, mon père m’en a beaucoup parlé. Je représente AfrikAsia Culture, une association ayant pour but de promouvoir la culture afroasiatique dans le monde à travers des manifestations culturelles telles que la littérature, la cuisine, la danse, l’art, etc. J’étais invité ce soir non seulement au nom de mon association, mais aussi parce que je pense, je suis persuadé même, que j’ai des liens avec l’Oncle Hô.

* Hô Chi Minh, éminent homme de paix et homme de culture

La soirée culturelle vietnamienne intitulée “Président Hô Chi Minh : un grand homme de paix et de culture”, tenue le 11 octobre au siège de l’UNESCO à Paris, était une initiative de la Délégation vietnamienne auprès de l’UNESCO et de l’ambassade du Vietnam en France, avec le coparrainage de l’UNESCO. Cette manifestation s’inscrivait dans une série d’événements pour célébrer le 35e anniversaire de la Résolution N°24C/18.65 de l’UNESCO honorant le Président Hô Chi Minh comme “héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam”, lancés par le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

La célébration a été honorée par la présence de la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, qui a partagé ses merveilleuses impressions laissées par sa récente visite au Vietnam. Environ 200 invités ont pu y admirer des images sur la vie et l’œuvre grandiose du Président Hô Chi Minh, reçu le livre Sentiments des peuples du monde envers Hô Chi Minh et découvert les traits culturels caractéristiques du Vietnam. – CVN/VNA