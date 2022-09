Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Actuellement, Helvetas Vietnam met activement en œuvre des activités de renforcement des capacités pour environ 1.200 membres de minorités ethniques participant à des chaînes d'écotourisme à Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue et Quang Nam (Centre). Objectif: contribuer à améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant dans les zones tampons des parcs nationaux, des réserves naturelles et des forêts de protection.

Avec des contenus pratiques et des méthodes efficaces, les formations dispensées par Helvetas Vietnam ont été très appréciées des participants ainsi que des autorités locales. Par exemple, lors du cours de formation en tourisme culinaire en juin 2022, les participants ont appris à préparer des plats et des boissons à partir d'ingrédients disponibles localement, à décorer un plateau de riz traditionnel... Dans le cadre de la formation sur le marketing touristique en juillet 2022, les étudiants ont acquis des compétences pour filmer, prendre des photos, éditer des clips à l'aide de logiciels sur les téléphones mobiles, écrire du contenu sur des plateformes comme Facebook, TikTok..., afin de présenter leurs produits et services touristiques.

Ho Van Nhang (commune de Huong Phung, district de Huong Hoa, province de Quang Tri), a participé à certaines formations d’Helvetas. Il a partagé : « Auparavant, ma famille ne travaillait que dans les champs… Depuis que je fais du tourisme, les revenus de ma famille ont augmenté. Après une formation en marketing, j'ai su publier des articles sur Tiktok, Facebook, Zalo... pour promouvoir le tourisme à Chenh Venh (une destination réputée du district de Huong Hoa) ».

« Je viens de créer un compte Tiktok il y a plus d'un demi-mois et j'ai déjà plus de 700 abonnés. Après quelques articles sur des plats, il y a eu 200 commandes, d’environ 10 millions de dongs », s’est-il réjoui, ajoutant que dans un avenir proche, il prévoit d'améliorer le service d'hébergement pour les touristes qui passent la nuit dans la maison communautaire.

Ho Van Nhang prévoit également de créer un compte Youtube pour promouvoir davantage le tourisme et partager ses expériences sur l’écotourisme.

P hoto: nongnghiep.vn

L’ONG Helvetas est présente au Vietnam depuis 1994 et elle soutient les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la gouvernance, de l'eau potable - assainissement et du développement rural. Actuellement, les programmes d'Helvetas Vietnam se concentrent sur le développement économique durable et inclusif. Elle s’intéresse également à des questions sur le changement climatique et le développement des compétences professionnelles.-VNA