Photo d'illustration : doanhnhansaigon.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - De janvier à avril, le COVID-19 a provoqué une envolée de la suspension des activités de production et d’affaires d’un grand nombre d’entreprises à Hô Chi Minh-Ville. Cependant, des milliers des nouvelles entreprises ont aussi vu le jour pendant cette période.



Selon le Département des Statistiques de Hô Chi Minh-Ville, depuis janvier, le nombre d’entreprises créées est estimé à près de 11.000 unités, -11,3% en glissement annuel.



Cependant, la ville a connu une forte hausse, de 48,5%, du nombre d’entreprises ayant cessé temporairement leurs activités.



Selon l’Association des entreprises d’Ho Chi Minh-Ville, les entreprises en activité dans les secteurs du tourisme, des services, de l’hôtellerie, des transports, d l’éducation et des centres commerciaux sont les touchées par l’épidémie de COVID-19.



D’autres dans les secteurs majeurs de la ville comme mécanique, plasturgie, industrie auxiliaire, ameublement, textile-habillement, chaussures et sandales… doivent faire face à une grave pénurie des matières premières et à une forte chute des commandes. -CPV/VNA