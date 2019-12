Des œuvres de Nguyên Công Tri présentées à l’exposition "Bloc silencieux".



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Des centaines d'amateurs de mode et d'art ont assisté à l'exposition "Bloc silencieux" du styliste Nguyên Công Tri tenue du 27 au 29 décembre à Hô Chi Minh-Ville.



L'exposition de mode et d’art contemporain "Bloc silencieux" de Nguyên Công Tri a attiré des centaines de visiteurs et fans qui sont venus apprécier les œuvres les plus spéciales de la carrière du styliste Nguyên Công Tri.



Cette exposition, collaboration entre le styliste Nguyên Công Tri et dix artistes contemporains talentueux de renommée nationale et internationale, se compose de dix espaces uniques orchestrés par les mains magiques du metteur en scène Viêt Tu.



"Bloc silencieux" débute par la projection imposante de l’immense image du visage du styliste Nguyên Công Tri, accompagnée de dix impressions photos de ses collections.



Après 20 ans de dévouement à la mode et à l'art, Nguyên Công Tri s’est hissé au rang de "légende" de l'industrie de la mode au Vietnam avec ses réalisations remarquables. Il fait également la fierté du public vietnamien à l’international.



Par conséquent, lorsque l'exposition du "Bloc silencieux" de Nguyên Công Tri a été annoncée, le grand public a exprimé haut et fort son enthousiasme et son désir d'assister à l'événement.



Dès le premier jour de l'exposition, les nombreux fans de mode et d'art se sont alignés pour admirer les œuvres fantastiques de l’artiste cristallisées entre haute couture et art contemporain. C'était une opportunité rare, car l’artiste ne faisait pas l'exposition depuis 2011. -CVN/VNA