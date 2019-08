Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong et Mme Bridget McKenzie, ministre australienne de l'Agriculture.



Ho Chi Minh Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite bénéficier de la coopération et du soutien de l'Australie pour le développement de l'agriculture de haute technologie, en particulier la transformation des produits agricoles, a dit Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors d’une rencontre vendredi avec Mme Bridget McKenzie, ministre australienne de l'Agriculture.

Lors de la rencontre, Nguyen Thanh Phong a déclaré avec satisfaction que les relations entre le Vietnam et l'Australie se développaient très bien, en particulier les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2018. Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a établi les relations d’amitié, a régulièrement échangé des délégations et mis en œuvre les programmes de coopération avec de nombreuses localités australiennes.

Il a fait savoir que Ho Chi Minh-Ville développait une agriculture de haute technologie, en transformant la structure économique en agriculture urbaine. Elle devrait donc renforcer la coopération avec l’Australie par le biais de programmes de transfert de technologie, en partageant des expériences en matière de développement d’une agriculture de haute technologie.

Le président du Comité populaire municipal a demandé à l'Australie d'aider les exportateurs de produits agricoles de Ho Chi Minh-Ville à améliorer leurs capacités d’emballage et de conservation des produits, de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, en aidant les produits agricoles de Hô Chi Minh-Ville à accéder au marché australien, contribuant à augmenter le commerce bilatéral.

Nguyen Thanh Phong a demandé à Mme Bridget McKenzie de soutenir les activités de coopération afin d'échanger des expériences en matière de développement de l'agriculture de haute technologie entre les entreprises, les fermes et les responsables travaillant dans l'agriculture de Ho Chi Minh-Ville et d’Australie. En outre, il faut créer des conditions plus favorables pour les fruits et les produits agricoles du Vietnam en général, du delta du Mékong et du Nam Bo oriental en particulier, de pénétrer le marché australien.

Pour sa part, Mme Bridget McKenzie a déclaré que les relations entre l'Australie et le Vietnam étaient en bonne voie de développement dans de nombreux domaines, en particulier dans l'agriculture. La coopération bilatérale dans l’agriculture est également la base pour promouvoir la coopération dans d’autres domaines tels que l’environnement, la recherche en sciences biologiques, etc. Les produits agricoles des deux pays sont disponibles sur le marché d’autrui et ont tendance à augmenter tant en quantité qu’en valeur commerciale.

Mme Bridget McKenzie a affirmé que Hô Chi Minh-Ville est une place centrale dans la stratégie de coopération agricole entre les deux pays. L’Australie renforcera sa coopération et sa volonté de partager ses expériences, de transférer des technologies avec la ville dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de l’hygiène, ainsi que de fournir des conseils techniques aux agriculteurs pour les activités de production.

L’Australie est également disposée à renforcer les échanges et les liens entre les entreprises et les citoyens des deux côtés et par le biais d'instituts de recherche et d'agences de développement agricole, mener à bien des programmes de coopération et le transfert de techniques agricoles de pointe avec Ho Chi Minh-Ville.

Actuellement, l’Australie se classe à 17 des 106 pays et territoires qui investissent à Ho Chi Minh-Ville avec 182 projets pour un capital total de 188 millions d’USD. En 2018, le commerce bilatéral entre la ville et l'Australie a atteint un milliard d’USD. Au cours des six premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires d’import-export entre Ho Chi Minh-Ville et l'Australie ont atteint 507 millions d’USD. Pendant de nombreuses années, l’Australie s’est toujours classée dans le top 10 des pays ayant le plus grand nombre de visiteurs à la ville. -VNA