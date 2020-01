Lors d'une foire des produits agricoles tenue à Hô Chi Minh-Ville. Photo: baohaiquan

Hanoï (VNA) - Selon le Service municipal de l’agriculture et du Développement rural d'Hô Chi Minh-Ville, en 2019, la production agricole de la ville a connu une croissance de 6,2% par rapport à 2018.



La superficie des cultures de légumes, de fleurs-bonsaïs a connu une hausse respective de 9,3% et 7,3% sur un an. La production de produits aquatiques et de poissons d’aquarium a aussi nettement augmenté par rapport à 2018.



Hormis les produits agricoles d’exportation majeurs, la valeur des exportations municipales de graines de légumes, de fruits et de fleurs et de poissons d’ornement ont affiché une croissance considérable.

En 2019, la ville a recensé 220 nouvelles entreprises spécialisées dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, portant leur nombre total à près de 1.700 unités.

Pour 2020, la ville a fixé comme objectif une croissance de 6% de la production agricole locale. -CPV/VNA