Hanoï (VNA) - Selon son récent rapport, l’Université nationale à Ho Chi Minh-Ville (VNUHCM) comptait en octobre plus de 2.500 articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales.Sur ce nombre, plus de 600 ont été publiés dans des revues internationales, soit 32% de plus qu’à la même période de l'an dernier.Les universitaires de la VNUHCM ont travaillé avec leurs homologues des organisations scientifiques et technologiques locales et internationales pour publier leurs recherches.Cela a contribué à augmenter le classement de la VNUHCM à l’international. L'université, par exemple, a grimpé cette année de 58 places par rapport à 2016 pour atteindre la 143e place dans le classement des universités asiatiques de Quacquarelli Symonds (QS), basé à Londres.L'école est également classée dans le top 1001 du Times Higher Education World University Rankings et est la seule université vietnamienne répertoriée dans le QS Classement d'employabilité des diplômés 2020.La VNUHCM compte 65 programmes de licence et de master menés en collaboration avec des universités étrangères, dont 46% dans le secteur technique et le reste dans le secteur social.Pour la période 2018-22, VNUHCM mène un projet de développement de l'éducation à l'ère de l'industrie 4.0 qui intègre l'approche CDIO (conception-élaboration-mise en œuvre-exploitation), cadre pédagogique standard utilisé pour réaliser un développement complet des connaissances, compétences, vertus et capacité des étudiants.-CPV/VNA