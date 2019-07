Hanoi, 24 juillet (VNA) - Au 1er semestre, le Vietnam a exporté pour près de 18 milliards de dollars de textile-habillement ( 8,7% sur un an), mais ses importations de matières premières pour l’industrie textile se sont élevées à 11,4 milliards de dollars ( 5,6%).

Les exportations textiles vers le Japon ont atteint 1,89 milliard de dollars, ce qui a fait du pays du Soleil-Levant le 3e débouché du Vietnam après les Etats-Unis (plus de 11,7 milliards de dollars) et l’UE (2,56 milliards de dollars).A l’inverse, pendant cette même période, les entreprises nationales ont importé du textile-habillement et des matières premières pour 11,4 milliards de dollars ( 5,6% sur un an), notamment tissu, coton, fibres et accessoires. La Chine demeure le plus grand fournisseur.Selon l’Association du textile-habillement du Vietnam (Vitas), ce premier semestre, le ralentissement de la croissance de l’économie mondiale, les fluctuations et conflits politiques dans plusieurs régions du monde et, surtout, l’émergence du protectionnisme dans de nombreux pays ont eu des impacts sur les exportations vietnamiennes de ces produits.Toujours selon la Vitas, les exportations nationales de fibres textiles sont face à des défis dont la chute de la demande chinoise. La situation est identique pour la confection. Au 1er semestre 2018, un grand nombre d’entreprises ont obtenu des commandes jusqu’à fin 2018. Cependant, au 1er semestre 2019, un recul du nombre de commandes a été observé chez de nombreuses entreprises. Particulièrement, plusieurs commandes n’ont été signées que chaque mois, au lieu de trimestres comme auparavant. Cela est lié aux inquiétudes concernant l’escalade des tensions commerciales sino-américaines.Néanmoins, la Vitas s’est fixée comme objectif d’exporter pour 40 milliards de dollars en 2019, soit une croissance de 10,8% sur un an. - CPV/VNA